Путин и Эрдоган могут провести встречу в Астане

Президенты России и Турции могут провести переговоры в столице Казахстана в начале июля: в это время в Астане пройдет саммит ШОС, сообщают турецкие СМИ. Озвучена и примерная повестка переговоров.

Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, передают турецкие СМИ.

Глава турецкого государства, сообщает Habertürk, ссылаясь на собственные источники, после праздника Курбан-байрам продолжит зарубежные поездки, первой из которых будет Казахстан. В Астане 3-4 июля состоится саммит ШОС, партнером по диалогу которой выступает Турция, так что Эрдоган приглашен на мероприятие.

"Ожидается, что в рамках саммита Эрдоган обсудит отношения Турции с членами организации и проведет консультации по двусторонним отношениям, особенно в сфере энергетики и торговли"

– канал

"На полях" этого саммита, по его информации, и состоится встреча глав России и Турции.

Источники назвали и примерную повестку этих переговоров. По их сведениям, Путину и Эрдогану предстоит обсудить ситуацию с Украиной, зерновую сделку, ход возведения АЭС Аккую, создание газового хаба и положение на севере Сирии.