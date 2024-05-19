Два желания Эрдогана: и в ШОС, и в НАТО

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3-4 июля в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Надеюсь, что в ближайшее время - в июле, по-моему 3-4 числа, он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия - у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", - заявил российский президент на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Владимир Путин также попросил передать наилучшие пожелания Реджепу Тайипу Эрдогану. Сам турецкий лидер собирается принять участие на очередном саммите ШОС. Первый и последний раз он приезжал на встречу членов организации в 2022 году, которая прошла в Самарканде.

Надо сказать, встреча Путина и Эрдогана, а также участие турецкого президента в саммите ШОС - важное событие для обеих стран, которые идут по пути укрепления своего сотрудничества и интеграции в региональные структуры.

Турция, стремясь стать полноправным членом ШОС, демонстрирует активное участие в мероприятиях организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение страны присоединиться к ШОС и продолжает предпринимать соответствующие шаги в этом направлении. С 2013 года Турция проявляет интерес к присоединению к организации, стремясь к укреплению своего положения на азиатском континенте.

"Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике"

- Реджеп Тайип Эрдоган

История ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для укрепления стабильности, борьбы с терроризмом, развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Такое сотрудничество между странами-участницами оказывает влияние на мировую политику и экономику.

В 2017 году как полноправные члены в ШОС были приняты Пакистан и Индия, а на саммите 2021 года инициирован процесс вступления Ирана в организацию. Тегеран стал членом ШОС в 2023 году. Статус партнеров по диалогу имеют Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию в июле 2022 года. В настоящее время Турция является партнером ШОС вместе с Арменией, Азербайджаном, Непалом, Камбоджой и Шри-Ланкой.

Интересы Турции в ШОС

Турция, помимо участия во встречах группы, делает и другие шаги для укрепления партнерства с ШОС. Анкара поддерживает тесные отношения со странами-участницами. Китай и Россия - крупные торговые партнеры и основные импортеры Турции. Средняя Азия - рынок экспорта, инвестиций, а также за исключением Таджикистана состоит из членов Организации тюркских государств. Пакистан - мусульманская страна и стратегический партнер, а товарооборот с Индией постоянно растет.

Стоит отметить, что стремление Турции присоединиться к ШОС может вызвать беспокойство у западных стран, которые способны рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против Анкары. Недавно США уже ввели санкции против нескольких турецких фирм за торговлю с Россией.

Официально Турция подтвердила соблюдение антироссийских санкций и готовность к диалогу с союзниками по НАТО. Но на деле параллельный импорт/экспорт продолжают работать, а проблемы со взаиморасчетами в российских банках решаются.

Присоединение Турции к ШОС может открыть для нее новые перспективы в области безопасности, экономики, торговли и других сферах сотрудничества. Данная инициатива идет параллельно со стремлением Анкары стать частью БРИКС, о чем недавно также заявлял Хакан Фидан. Сам турецкий министр принял участие во встрече глав МИД и шерп стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

Учитывая расширение круга интересов стран ШОС, она уже не является структурой исключительно развития связей в области безопасности, а затрагивает в том числе финансы и экономику. Фидан недавно заявлял, что БРИКС - "альтернатива ЕС", куда Турцию не берут многие десятилетия. Ту же формулу Эрдоган в 2013 году предлагал и для ШОС.

"Если мы попадем в ШОС, мы попрощаемся с Европейским союзом. "Шанхайская пятерка" лучше — гораздо мощнее", - говорил он.

В любом случае, стремление в ШОС и БРИКС доказывает разочарование в западной интеграции. Выхода из НАТО ожидать преждевременно. Но участие в альтернативных глобальных структурах полезно для Анкары, чтобы снизить свою зависимость от НАТО, МВФ, Всемирного банка и ЕС.