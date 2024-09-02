Лондон будет еще больше держаться за Анкару

Проходящий в эти дни в Азербайджане COP29 - не только крупнейшая площадка для обсуждения климатических проблем Земли, но и удобный формат для проведения срочных встреч между лидерами государств. Так, сегодня в Баку британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После новости о победе Трампа на президентских выборах в США европейские страны решили "сомкнуть щиты". Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном в Будапеште на саммите ЕС, где состоялись контакты и министров обороны Франции и Германии. Париж и Берлин говорят о необходимости единства и усиления европейской армии в свете опасений, что США больше не будут заботиться о безопасности Старого Света. Макрон и британский премьер Кир Стармер тоже пытаются согласовать позиции - по сведениям некоторых СМИ, они хотят попросить президента Джозефа Байдена дать Киеву разрешение на дальнобойные удары по России, пока Трамп не пришел к власти.

Также в Будапеште в рамках саммита Европейского политического сообщества Макрон неожиданно организовал встречу со своим непримиримым соперником, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, вспомнив об исторических связях государств. Сегодня же интерес к укреплению контактов с Турцией выказал ранее упомянутый глава правительства Соединенного королевства Ким Стармер.

Встреча на COP29

Эрдоган и Стармер провели переговоры в Баку, на полях Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, где на этой неделе находятся главы государств - президенты, премьер-министры и монархи - и высокие представители с большей части политической карты мира. Турция является союзником Азербайджана, Великобритания заинтересована в развитии связей с Баку. Во время 44-дневной войны в 2020 году именно Лондон в СБ ООН заблокировал резолюцию с требованием прекратить бои. Но интересы Великобритании и Турции идут гораздо дальше, чем сходство позиций по Южному Кавказу.

В ходе встречи Реджеп Тайип Эрдоган и Кир Стармер обсудили двусторонние связи, региональную и международную повестку. Турецкий лидер отметил намерение своей страны продолжать усилия по развитию двусторонних отношений и наращиванию товарооборота с Соединенным Королевством.

Напомним: в декабре 2020 года Турция подписала с Великобританией соглашение о свободной торговле. Оно касается в основном промышленных товаров и гарантирует сохранение бизнес-моделей, а также защиту цепочек поставок после выхода Великобритании из Европейского Союза. Тем не менее, этот договор не включает такие важные сферы, как техническое обслуживание, цифровые технологии и обработка данных, как сообщили в Министерстве бизнеса и торговли Великобритании. В настоящее время стороны хотят расширить сделку.

Страны также сотрудничают в обороне. 23 ноября 2023 года Турция и Великобритания заключили оборонное соглашение, в котором были обозначены совместные учения в Средиземноморье и меры по обеспечению безопасности в регионе Северной Африки и на Ближнем Востоке. В официальных документах Анкара и Лондон именуют друг друга в качестве "стратегических партнеров". На встрече со Стармером в Баку Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать усилия по прекращению конфликтов в регионе, особенно на Украине, в Палестине и Ливане.

Сама встреча лидеров Британии и Турции проходила в закрытом формате. Определенные подробности известны лишь по сообщению Управления по связям при Администрации президента Турции, размещенном в соцсети. На переговорах присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, ряд турецких и британских чиновников.

С британской стороны укрепление связей с Турцией является традиционным направлением. Однако Лондон рассчитывает на поддержку Анкары для продвижения своих геополитических амбиций в Восточной Европе. После начала СВО британское руководство предложило создать союз в составе Великобритании, Польши, Прибалтики, Украины и Турции. Анкара, заинтересованная в мирном решении конфликта на Украине и не стремящаяся портить отношения с Россией, от такой затеи открестилась.

Администрация Стармера не меньше, чем команда Бориса Джонсона, добивается стратегического поражения России. Но едва ли Турция изменит свой подход к теме Украины. Эрдоган порадовался победе Трампа, назвав его другом, и очень рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине. Турция предлагает себя в качестве переговорной площадки, а Эрдоган не без оснований гордится тем, что именно Анкаре удалось в 2022 году стать местом переговоров, на результаты которых теперь ссылается Кремль. Впрочем, данное обстоятельство не мешает Турции оставаться частью Крымской платформы, инициированной Лондоном.

Где интересы действительно могут совпасть, так это на Ближнем Востоке. Эрдоган в жесткой форме критикует военные операции Израиля в Палестине и Ливане. Администрация Стармера настроена так же критично к Израилю. По некоторым данным, Великобритания даже приостановила поставки определенных видов оружия еврейскому государству. Электорат лейбористов, особенно его мусульманская часть, оказывает постоянное давление на правительство. Лондон официально требует прекращения боевых действий в Газе и Ливане. Однако Великобритания и Турция расходятся в инструментах влияния на Израиль. Если Эрдоган ввел эмбарго и настаивает на силовом вмешательстве ООН и мусульманских стран, то Стармер проводит политику умиротворения.

При любых раскладах, даже если внешнеполитические интересы Великобритании и Турции не всегда совпадают, стороны будут продолжать стратегическую коммуникацию. Не последнюю роль в этом по-прежнему играет бывший посол Британии в Турции, друг Эрдогана и действующий глава МИ-6 Ричард Мур. Турции нужны инвестиции и прочные связи внутри НАТО, а Великобритании - окно возможностей на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.