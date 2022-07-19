Турецкие военные летчики могут пересесть на истребители Eurofighter

Вскоре ВВС Турции могут впервые в истории начать использовать истребители, произведенные не в США, а в Германии – ими станут немецкие боевые самолеты Eurofighter, пишут турецкие СМИ.

У турецких военных летчиков появилась реальная возможность в скором времени сменить американские истребители на немецкие – накануне Германия одобрила начало технических переговоров с Турцией по поставкам истребителей Eurofighter, передал в пятницу телеканал AHaber.

Если покупка 40 истребителей будет одобрена германскими властями, то Турция впервые в истории станет использовать немецкие истребители Eurofighter вместо американских F-16, пишет турецкая газета Milliyet.

Потенциальное согласие на сделку от Великобритании и Испании получено, осталось лишь убедить Германию, сообщил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. В этом Турции пообещали посодействовать в Лондоне, сообщил ранее турецкий телеканал Habertürk, передает РИА Новости.

"Впервые в своей истории турецкие ВВС будут использовать истребитель не американского производства. Самолет не американского производства, но системы авионики и боеприпасы, которые он использует, знакомы, и это большое преимущество. Но самое большое наше преимущество - это наличие истребителя с радаром AESA, который мы впервые получим вместе с Eurofighter. Ход воздушных конфликтов в мире изменился. Сейчас уже не эпоха "собачьих боев", а эпоха заблаговременного обнаружения противника с помощью современных радаров и пуска ракет. Эта сила, которую Греция получила благодаря приобретенным у Франции самолетам Rafale, теперь будет уравновешена"

- газета Milliyet

Это совсем не означает, что Турция откажется от проекта собственного истребителя пятого поколения KAAN – просто на то, чтобы произвести нужное число боевых самолетов, а это – 200 единиц, требуется время, на протяжении которого турецкое небо будут защищать истребители Eurofighter, - отмечает издание.