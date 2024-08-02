Турция не будет интегрировать "Стальной купол" в НАТО

Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол" - утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол", пишет турецкая газета Aydınlık.

Даже обладая мощной современной системой противовоздушной обороны, которой должен стать для Турции "Стальной купол", страна в этом отношении не должна зависеть от НАТО, полностью решая вопрос защиты неба при помощи собственных уникальных технологий, этот вопрос обсуждался на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет турецкое издание Aydınlık.

Дефект обороны

Турция имеет очень сильные ВВС, однако есть серьезные недостатки в ПВО, и даже приобретенные в России зенитно-ракетные комплексы С400 его полностью не решают: это очень ограниченный оборонительный зонтик, и новая система "Стальной купол" призвана закрыть этот пробел. Она будет способна обнаружить угрозу как можно раньше, отследить средства воздушного нападения или баллистические ракеты еще до того, как они достигнут границ страны, и активировать системы защиты для противодействия этой атаке. На первое место в алгоритме выходит защита крупных городов и критически важных военных объектов – система сама решит, какую пусковую батарею использовать, какую ракету запустить и какую цель поразить. Это обеспечит эффективное устранение угрозы и предотвратит нападение на территории страны.

Полет на гиперзвуке

Самый сложный этап в этой системе - перехватить и уничтожить ракеты, с обычными, дозвуковыми скоростями это относительно несложно, чего нельзя сказать о сверх- или гиперзвуковых (пятикратно превышающих скорость звука) скоростях. Здесь нужно лругое измерение и другое время активации защиты, и, конечно - ракету, скорость которой превышает скорость звука и которая обнаружит алгоритм полета ракеты противника, чтобы перехватить ее. Здесь нужно использовать алгоритмы искусственного интеллекта. Поэтому "Стальной купол" должен быть очень сложной системой и включать в себя радар, систему управления и контроля, искусственный интеллект, гиперзвуковую ракету и систему вооружения ближнего боя ( CIWS), используемую в системах Aegis ВМС США.

"Стальной купол" – не для НАТО

"…Необходимо усилить систему противовоздушной обороны Турции, и она должна иметь мощную систему защиты от всех врагов в возможной войне. Более того, эта система обороны не должна зависеть от НАТО и должна быть полностью подчинена собственным технологиям и командованию Турции"

- Aydınlık

Все это означает, что турецкая система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и уж тем более - зависима от НАТО, а подчинена исключительно командованию страны, - отмечает издание.