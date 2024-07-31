Российские С-400 могут войти в состав турецкой системы ПВО

Турецкие власти работают над включением российских зенитно-ракетных комплексов С-400, закупленных страной, в национальную систему ПВО "Стальной купол", разрабатываемую в Турции.

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, в свое время закупленные министерством обороны Турции, могут быть включены в состав разрабатываемой национальной многоуровневой системы противовоздушной обороны (ПВО) страны "Стальной купол", пишет турецкая газета Hürriyet.

Ожидается, что турецкая ПВО превзойдет по эффективности даже израильский "Железный купол", об этом говорилось на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности, которое прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я называю это живым организмом. Под это подпадают все системы ПВО, радары, системы связи. Он не будет ограничиваться существующими системами – в будущем мы будем запускать в космос спутники для противоракетной обороны, поэтому они тоже будут прикрыты этой системой. Кроме того, в будущем мы сможем установить ее на наших базах за рубежом. В эту систему также могут быть включены С-400, в будущем под "куполом" будет около 300 систем"

- аналитик политики обороны и безопасности Туран Огуз

"Стальной купол" позволит полностью обеспечить воздушную безопасность страны, минимизируя любые потери и затраты, отмечает издание.