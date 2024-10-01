ВВС Турции ответили на теракт в Анкаре атакой целей РПК в Сирии и Ираке

ВВС Турции предприняли ночную атаку на объекты Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака после теракта в Анкаре, произошедшего накануне у офиса компании TUSAŞ и унесшего жизни пятерых человек.

ВВС Турции минувшей ночью уничтожили не менее 32 террористических целей и множество боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака, сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber со ссылкой на министерство обороны страны.

"Проведена операция ВВС и нанесены удары по целям террористической организации на севере Сирии и Ирака с целью предотвращения терактов РПК и других террористических групп, угрожающих нашему народу и силам безопасности, в рамках права на самооборону... уничтожены 32 террористические цели, операция продолжается"

- Минобороны Турции

Также в результате авиаударов было ликвидировано большое количество боевиков РПК, добавили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

Напомним, накануне власти Турции заявили, что к теракту в Анкаре может быть причастна Рабочая партия Курдистана. Взрыв в Анкаре, вероятнее всего, осуществили представители запрещенной в Турции террористической организации "Рабочая партия Курдистана", заявил глава турецкого МВД Али Ерликая, добавив: процесс идентификации личности террористов продолжается, а после получения четких улик власти поделятся новостью с общественностью.