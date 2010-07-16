Рекордную сумму на военный бюджет выделят в Турции в 2025 году

В Турции анонсировали рекордные траты на оборонные нужды. Ожидается, что военный бюджет страны следующем году увеличится в сравнении с текущим более чем на 15%.

В 2025 году власти Турции собираются в 2025 году выделить рекордную сумму на военный бюджет. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Согласно проекту бюджета республики, который был презентован сегодня вице-президентом Джевдетом Йылмазом, траты на оборонные нужды достигнут в следующем год $47 млрд рублей (1 трлн 608 млрд лир).

Портал SavunmaSanayi напоминает, что военный бюджет страны на текущий год составляет около $40 млрд.

"Расходы на оборону предусмотрены в 913,9 млрд лир, на обеспечение внутренней безопасности - 694,5 млрд лир. С учетом ассигнований в фонд поддержки оборонной промышленности общие расходы на оборону и безопасность в 2025 году предусмотрены в 1 трлн 608 млрд лир"

– Джевдет Йылмаз