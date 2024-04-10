Вестник Кавказа

Турция успешно испытала национальную систему ПВО "Стальной купол"

Турция успешно испытала национальную систему ПВО "Стальной купол"
© Фото: Скриншот из видео Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции
Турция провела в испытательном центре Синоп успешные испытания собственного комплекса противовоздушной обороны SİPER Product-2 или "Стальной купол", которая показала отличные результаты в борьбе с истребителями и крылатыми ракетами.

Успешно завершились испытания системы противовоздушной обороны турецкой разработки SİPER Product-2, известной как "Стальной купол", которые прошли в испытательном центре Синоп, сообщило сегодня Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Новая турецкая система ПВО продемонстрировала широкие возможности в ходе огневых испытаний, в которых были задействованы центр управления огнем, канал передачи данных, а также системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Отличительные особенности системы SİPER – работа на дальнем радиусе и большой высоте, что позволяет обеспечить противовоздушную оборону стратегических объектов. У нее широкая разветвленная архитектура, успешно противостоящая возможным атакам противника в рамках региональной ПВО, отметил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Новый комплекс способен поражать истребители, крылатые ракеты и снаряды класса "воздух-земля". Вскоре она сможет противостоять и баллистическим ракетам, добавил Гергюн.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армия Турции укрепится подлодками нового типа

Армия Турции укрепится подлодками нового типа

Турция не будет интегрировать &quot;Стальной купол&quot; в НАТО

Турция не будет интегрировать "Стальной купол" в НАТО

Российские С-400 могут войти в состав турецкой системы ПВО

Российские С-400 могут войти в состав турецкой системы ПВО

Насколько сильна турецкая армия?

Насколько сильна турецкая армия?

Большая турецкая делегация отправляется в Северный Кипр

Большая турецкая делегация отправляется в Северный Кипр

Турция готовится завершить операции в Ираке и Сирии

Турция готовится завершить операции в Ираке и Сирии

Турция заключила контракт на закупку американских истребителей F-16

Турция заключила контракт на закупку американских истребителей F-16

В Турции запущено массовое производство танка Altay

В Турции запущено массовое производство танка Altay

Турецкая делегация обсудила в Азербайджане развитие военного сотрудничества

Турецкая делегация обсудила в Азербайджане развитие военного сотрудничества

Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Турции

Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы