Турция успешно испытала национальную систему ПВО "Стальной купол"

Турция провела в испытательном центре Синоп успешные испытания собственного комплекса противовоздушной обороны SİPER Product-2 или "Стальной купол", которая показала отличные результаты в борьбе с истребителями и крылатыми ракетами.

Успешно завершились испытания системы противовоздушной обороны турецкой разработки SİPER Product-2, известной как "Стальной купол", которые прошли в испытательном центре Синоп, сообщило сегодня Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Новая турецкая система ПВО продемонстрировала широкие возможности в ходе огневых испытаний, в которых были задействованы центр управления огнем, канал передачи данных, а также системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Отличительные особенности системы SİPER – работа на дальнем радиусе и большой высоте, что позволяет обеспечить противовоздушную оборону стратегических объектов. У нее широкая разветвленная архитектура, успешно противостоящая возможным атакам противника в рамках региональной ПВО, отметил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Новый комплекс способен поражать истребители, крылатые ракеты и снаряды класса "воздух-земля". Вскоре она сможет противостоять и баллистическим ракетам, добавил Гергюн.