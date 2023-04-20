Армия Турции укрепится подлодками нового типа

К 2029 году ВМС Турции получат шесть отечественных подлодок нового типа. Новые подлодки оборудованы отечественными видами вооружений и других систем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стратегических планах по развитию военно-морских сил страны, подразумевающих получение шести современных подводных лодок к 2029 году. Этот шаг подчеркивает подход Турции к укреплению своей обороноспособности и усилению военного присутствия на море, особенно в контексте геополитической нестабильности в регионе.

Эрдоган отметил, что "страна, окруженная с трех сторон морями, нуждается в сильном и эффективном военно-морском флоте".

По его словам, подводные лодки играют ключевую роль в современной военно-морской стратегии. Они способны выполнять широкий спектр задач: от скрытого наблюдения и сбора разведывательной информации до непосредственного участия в боевых действиях. Учитывая наличие трех морей вокруг Турции — Черного, Эгейского и Средиземного, — значимость подводного флота для защиты национальных интересов страны становится очевидной.

Новые подводные лодки, которые будут включены в состав ВМС Турции, будут оборудованы новейшими системами вооружений отечественного производства.

Некоторые из ожидаемых характеристик этих подводных лодок включают:

Высокий уровень скрытности благодаря современным технологиям шумоподавления.

Возможности для нанесения ударов как с подводной, так и с поверхностной платформы.

Разнообразие систем управления и навигации, что позволит эффективно реагировать на изменяющиеся боевые условия.

Развитие подводного флота является частью более широкой оборонной политики Турции, которая направлена на повышение уровня военной независимости и самообеспечения,подчеркнул турецкий лидер.