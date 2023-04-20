Иранская подлодка не дала американской тайно пересечь Ормузский пролив

Иранские моряки не позволили американской атомной субмарине тайком пересечь Ормузский пролив. Об инциденте рассказал командующий ВМС ИРИ.
По словам Амира Шахрама Ирани, американцы направлялись к проливу. Однако при этом они соблюдали полную тишину, их подлодка оставалась под водой и не выходила на поверхность.
Однако подлодка ВМС Исламской Республики Fateh заметила ее. Было принято решение вынудить подозрительную подлодку всплыть.
"Поскольку [американская] подводная лодка находилась недалеко от территориальных вод Ирана, она получила соответствующее предупреждение, изменила курс и продолжила путь с сопровождением"
— Амир Шахрам Ирани
Напомним, в начале месяца американская сторона заявила, что намеревается включить атомную подлодку Florida, вооруженную крылатыми ракетами, возможно, с ядерными боеголовками, в состав Пятого флота. Он базируется в Бахрейне. Предполагалось, что она будет заниматься патрулированием в регионе Ближнего Востока.