Вестник Кавказа

Рига любуется современными азербайджанскими коврами

Рига любуется современными азербайджанскими коврами
© Фото: Azerxalca
В столице Латвии Риге начала работать выставка ковров, на которой впервые показаны ковры молодой азербайджанской художницы Самиры Аллахвердиевой – они посвящены гранату и воплощены в узорах современных азербайджанских ковров.

В Риге открылась выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана", организованная посольством Азербайджана в Латвии и ОАО "Азерхалча". Она приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Выставка проходит в Рижском музее югендстиля. В числе ее экспонатов - три ковра разных размеров, сотканные на основе работ молодой художницы Самиры Аллахвердиевой, передает Sputnik Азербайджан.

Также в экспозициях выставки – фотоработы азербайджанских мастеров на тему граната, которые предоставил посетителям Союз фотографов Азербайджана.

Экспозиция будет работать до конца текущего 2024 года.

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