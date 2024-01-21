Иранские школьники стали лучшими на международной выставке изобретений

В столице Индонезии Джакарте в течение недели проходила Всемирная выставка науки и изобретений, пять золотых медалей и два специальных приза на которой получили школьники из Ирана.

Пять золотых медалей и два специальных приза – так оценило жюри изобретения, которые представили на Всемирной выставке науки и изобретений 2024 года в Индонезии школьники из Ирана, рассказал руководитель иранских научных команд Мехди Рашиди.

"В этой выставке приняли участие 198 команд из 24 стран в восьми областях: техническое и инженерное дело, химия и нанотехнологии, биотехнологии и охрана окружающей среды, энергетическое машиностроение, физика и астрономия, искусственный интеллект и технологии, социальные науки, образование и образовательные технологии"

- Мехди Рашиди

Выставка проходила в двух форматах: очном и онлайн, и Иран выступил в Джакарте с тремя очными и двумя онлайн командами.

У иранской команды были сильные соперники, в числе которых за медали и призы строгого жюри боролись школьники из самой Индонезии, Малайзии, Румынии, Чехии, России, Туркменистана, Таиланда, Вьетнама, Южной Африки, ОАЭ, Индии, Гонконга, Китая и многих других стран, но иранские школьники-изобретатели смогли опередить их, добавил Рашиди.

Напомним, Всемирная выставка науки и изобретений-2024 стартовала в Джакарте в первых числах ноября.