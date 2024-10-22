Как проходят выборы в Грузии? Ответ ЦИК

Выборы в Грузии проходят в спокойной обстановке. В ЦИК рассказали о ряде инцидентов. Явка на выборы на 12:00 составила более 22%.

Пресс-спикер грузинского Центризбиркома Натия Иоселиани рассказала, как проходят выборы в парламент страны.

Она отметила, что выборы проходят в спокойной обстановке, но на некоторых участках зафиксированы факты вмешательства в работу избирательных комиссий.

Иоселиани призвала СМИ, членов партий и наблюдателей не мешать процессу и соблюдать правила поведения.

Премьер Ираклий Кобахидзе также заявил, что выборы протекают спокойно. Он выразил благодарность гражданам за высокую явку и добавил, что "Грузинская мечта" примет любые итоги.

По данным на 12:00 по местному времени, свои голоса на выборах отдали 776 тыс 726 жителей Грузии – 22,22% от общего числа избирателей.