Вестник Кавказа

Ингушский турмаршрут "Страна галагаев" стал национальным

Ингушский турмаршрут "Страна галагаев" стал национальным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии заработал туристический маршрут, который уже признали национальным – он проходит через все главные достопримечательности региона и знакомит путешественников с богатой историей и культурой республики.

Новый туристический маршрут Ингушетии "Страна галгаев" получил статус национального, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Новый маршрут позволит туристам познакомиться с богатой историей и культурой Ингушетии, посетить знаковые достопримечательности и насладиться красотой горных пейзажей. Он тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта"

- Махмуд-Али Калиматов

Новый маршрут продолжительностью три дня и две ночи предлагает туристам увлекательную и насыщенную программу: он включает в себя башню Согласия в Магасе, мемориал Памяти и Славы в Назрани, мавзолей Борга-Каш в Плиево, средневековые башенные комплексы Таргим, Эгикал, Вовнушки и Эрзи, а также посещение всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" и других природных красот региона, отметил глава Ингушетии.

Национальный статус, который получил новый маршрут – это своеобразный "знак качества" и признание его соответствия современным высоким стандартам, установленным правительством России, добавил Калиматов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сезон катания на &quot;Архызе&quot; ожидается рекордно долгий

Сезон катания на "Архызе" ожидается рекордно долгий

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма

Северная Осетия получила более 460 млн рублей от туризма

В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана

В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана

Агротуризм набирает обороты на Ставрополье – губернатор

Агротуризм набирает обороты на Ставрополье – губернатор

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

Грузия намерена увеличить доходы от туризма

Грузия намерена увеличить доходы от туризма

Верблюжьи фермы в Дагестане откроются туристам

Верблюжьи фермы в Дагестане откроются туристам

В развитие Каспийского кластера Дагестана инвестируют свыше 80 миллиардов

В развитие Каспийского кластера Дагестана инвестируют свыше 80 миллиардов

В Дербенте построят две гостиницы на 4* и 5*

В Дербенте построят две гостиницы на 4* и 5*

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы