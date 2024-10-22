Ингушский турмаршрут "Страна галагаев" стал национальным

В Ингушетии заработал туристический маршрут, который уже признали национальным – он проходит через все главные достопримечательности региона и знакомит путешественников с богатой историей и культурой республики.

Новый туристический маршрут Ингушетии "Страна галгаев" получил статус национального, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Новый маршрут позволит туристам познакомиться с богатой историей и культурой Ингушетии, посетить знаковые достопримечательности и насладиться красотой горных пейзажей. Он тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта"

- Махмуд-Али Калиматов

Новый маршрут продолжительностью три дня и две ночи предлагает туристам увлекательную и насыщенную программу: он включает в себя башню Согласия в Магасе, мемориал Памяти и Славы в Назрани, мавзолей Борга-Каш в Плиево, средневековые башенные комплексы Таргим, Эгикал, Вовнушки и Эрзи, а также посещение всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" и других природных красот региона, отметил глава Ингушетии.

Национальный статус, который получил новый маршрут – это своеобразный "знак качества" и признание его соответствия современным высоким стандартам, установленным правительством России, добавил Калиматов.