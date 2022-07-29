Вестник Кавказа

Иранские пограничники погибли в бою с боевиками

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране произошла перестрелка пограничников с террористами. Жертвами инцидента стали 10 пограничников. Поручено срочно расследовать обстоятельства.

Перестрелка с участием иранских пограничников и террористов произошла в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, пишет пресс-служба МВД страны.

В ведомстве заявили, что от рук боевиков погибли 10 пограничников. Как отметили в МВД, инцидент случился в иранской области Тафтан.

Отмечается, что глава министерства поручил группе из командиров полиции и должностных лиц МВД срочно расследовать обстоятельства случившегося.

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