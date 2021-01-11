Вестник Кавказа

Явка на выборах в Грузии приблизилась к 60%

Явка на выборах в Грузии приблизилась к 60%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Грузии начал публиковать первые данные по итоговой явке за 12 часов голосования на парламентских выборах, которые прошли сегодня. Предварительно она составляет почти 59%, и эта цифра не окончательная.

Выборы в парламент Грузии, которые состоялись сегодня, показали более высокую явку, чем предыдущие выборы 2020 года, следует из предварительных данных ЦИК.

В Центризбиркоме заявили, что момент закрытия участков, то есть на 20:00 (19:00 мск) явка достигла 58,94%, при этом в общей сложности проголосовали 2 060 412 человек. В комиссии добавили, что показатель не окончательный, он может измениться.

Явка на выборах в парламент в 2020 году составила 56,11%.

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