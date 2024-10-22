Об обстановке в предвыборный период высказались в Грузии

За день до парламентских выборов в Грузии опубликовали отчеты об обстановке в предвыборный период. Свое мнение высказали НПО, СМИ и правящая партия.

Неправительственные организации в Грузии предоставили отчеты, в которых дали описание предвыборной обстановке. По их мнению, для нее характерны угрозы и нападки на СМИ, мобилизация сотрудников бюджетного сектора, кампании по дискредитации, и в целом она была основана на неравных условиях. Грузинские власти с этим не согласны и считают претензии предвзятыми.

Отчеты предоставили НПО «Мой голос за Евросоюз», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию».

Все они утверждают, что принятый ранее закон об иноагентах также способствовать созданию враждебной обстановки для неправительственных организаций перед выборами.

«Очевидно, что подчинение всех государственных органов правящей партии негативно сказалось на предвыборном процессе. Все три ветви власти, а также так называемые "независимые институты" действовали полностью в соответствии с интересами правящей партии»

- НПО «Мой голос за Евросоюз»

Ранее с отчетом выступила сама правящая партия «Грузинская мечта». В предвыборный период она заметила факты нарушения против как самой партии, так и страны в виде угроз, подкупа и дезинформации избирателей, а также иностранного вмешательства. Все обвинения адресованы представителям оппозиции, НПО и части наблюдаталей.

Также о предвыборной обстановке высказался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что она была крайне спокойной в сравнении с предыдущими подобными периодами перед голосованиями в 2020 и 2018 годах.