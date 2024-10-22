Открытие Бюро по туризму Азербайджана в Москве

25 октября в самом центре Москвы на Тверской улице состоялась официальная церемония открытия представительства Бюро по туризму Азербайджана в России.
Мероприятие собрало ведущих представителей туристической индустрии России и Азербайджана, а также ключевых государственных деятелей и партнеров. Открытие представительства стало важным шагом в развитии туризма между двумя странами, что особенно подчеркивалось в ходе мероприятия. Торжественная часть мероприятия включала обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере туризма.