Вестник Кавказа

Открытие Бюро по туризму Азербайджана в Москве

25 октября в самом центре Москвы на Тверской улице состоялась официальная церемония открытия представительства Бюро по туризму Азербайджана в России.

Мероприятие собрало ведущих представителей туристической индустрии России и Азербайджана, а также ключевых государственных деятелей и партнеров. Открытие представительства стало важным шагом в развитии туризма между двумя странами, что особенно подчеркивалось в ходе мероприятия. Торжественная часть мероприятия включала обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере туризма.

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