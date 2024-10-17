Вестник Кавказа

Иран возобновил полеты над своей территорией

Иран возобновил полеты над своей территорией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы над Ираном возобновились. Сегодня ночью Израиль совершил ракетную атаку на ИРИ, ударам подверглись военные объекты страны.

Советник Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу сообщил о возобновлении авиарейсов над страной.

Он отметил, что все полеты над Ираном возобновлены в 09:00 по местному времени (08:30 мск). Язерлу призвал пассажиров обратиться в свои авиакомпании.

Атака Израиля на Иран

Напомним, сегодня ночью Израиль совершил ракетную атаку на Иран. Авиаударам подверглись военные объекты Исламской Республики.

Тегеран в связи с атакой Тель-Авива объявил об отмене всех рейсов.

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