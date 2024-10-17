Иран возобновил полеты над своей территорией

Авиарейсы над Ираном возобновились. Сегодня ночью Израиль совершил ракетную атаку на ИРИ, ударам подверглись военные объекты страны.

Советник Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу сообщил о возобновлении авиарейсов над страной.

Он отметил, что все полеты над Ираном возобновлены в 09:00 по местному времени (08:30 мск). Язерлу призвал пассажиров обратиться в свои авиакомпании.

Атака Израиля на Иран

Напомним, сегодня ночью Израиль совершил ракетную атаку на Иран. Авиаударам подверглись военные объекты Исламской Республики.

Тегеран в связи с атакой Тель-Авива объявил об отмене всех рейсов.