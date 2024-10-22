В Абхазии проходит главный забег "Сухум-Марафона"

В столице Абхазии Сухуме сегодня стартовал второй день "Сухум-Марафона" - на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра собрались около 700 бегунов, которые преодолеют марафон и полумарафон.

Столица Абхазии сегодня впервые принимает главный забег "Сухум-Марафона" – его участники, а это более 700 человек, в хорошем темпе стартовали у Абхазского драматического театра на набережной Махаджиров в Сухуме, чтобы преодолеть 21,1 км полумарафона, а самые выносливые попробуют свои силы в полной марафонской дистанции в 42,2 км.

Спортсменов на старте поздравил вице-президент Абхазии Бадра Гунба, который пожелал им удачи, передает Sputnik Абхазия.

Предварял второй день "Сухум-Марафона" "разминочный" забег на 5 км – первым дистанцию преодолел Олег Сидоров, для этого ему понадобилось 15 минут 49 секунд.

Накануне на беговые дорожки выходили самые маленькие участники соревнований – дистанции у них тоже были маленькими, от 500 м до 1 км, однако соревновались они по-взрослому – в забегах приняли участие более 190 детей из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана в возрасте до 13 лет, а самому юному участнику, который "бежал" на руках у мамы, было всего один год от роду.