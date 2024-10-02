Вестник Кавказа

Геленджик примет международную парусную регату

Геленджик примет международную парусную регату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в следующий вторник, 29 октября, в бухте курортного Геленджика стартует 33-я международная парусная регата, участие в которой примут яхтсмены изо всех регионов России и пяти дружественных стран.

В акватории живописной бухты курортного кубанского Геленджика 29 октября стартуют международные соревнования по парусному спорту – 33-я Геленджикская регата, сообщила Всероссийская федерация парусного спорта. 

В гонках примут участие более тысячи яхтсменов со всех регионов России, а также спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Возраст ее участников - от 16 до 21 года, соревноваться они будут в 14 классах, три их которых – олимпийские, а самыми представительными будут классы "Оптимист", "Лазер 4.7", "Парусная доска Техно" и "Кадет". 

Расписание гонок уже можно посмотреть на сайте Федерации парусного спорта.

Соревнования по парусному спорту продлятся шесть дней и завершатся в воскресенье, 3 ноября. По их итогам будет разыграно 45 комплектов наград, а также ценные призы и подарки от партнеров.

Напомним, впервые Геленджикская регата прошла в 1990 году и отменялась лишь в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

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