Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на выборах в парламент страны, прошедших в Грузии накануне.

Один из внешнеполитических приоритетов правительства Армении - поступательное развитие отношений с Грузией, говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе по случаю победы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах, которые прошли в стране накануне, 26 октября, передает пресс-служба армянского кабмина.

"Сердечно поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы Вашего руководства в Грузии, а также благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет стабильно развиваться и расширяться"

- Никол Пашинян

Армянский премьер в своем поздравлении отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для успешного и эффективного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания всего региона.

Напомним, Центризбирком Грузии сегодня обнародовал последние данные после подсчета голосов избирателей на прошедших накануне парламентских выборах с 3085 участков, то есть около 99%: правящая в стране в течение 12 лет "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%, добавив в свою копилку более 1% голосов избирателей - накануне по итогам обработки более чем 97% бюллетеней у нее было почти 53% голосов, оппозиция в сумме набирает около 37% голосов.