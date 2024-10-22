Узбекистан выбрал парламент вслед за Грузией

Узбекистан на следующий день после Грузии также провел парламентские выборы. Пока известна лишь предварительная явка – более 71%. Итоги будут подведены завтра.

В Узбекистане закрылись избирательные участки, на которых сегодня проводились парламентские выборы. По последним данным, явка превысила 71% - свои голоса за ту или иную партию отдали более 14 млн узбекских граждан.

"Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано"

– ЦИК Узбекистана

Как пишет РИА Новости, узбекский Центризбирком планирует огласить предварительные итоги голосования не ранее понедельника 28 октября.

Напомним, что для Узбекистана эти выборы были уникальными, поскольку впервые 150 депутатских мандатов были разделены надвое: половину из них получат победители голосования по мажоритарной системе, а половину – члены партий по пропорциональной системе.

Всего в Узбекистане существует пять официальных партий, и все они участвовали в парламентских выборах: либерал-демократы УзЛиДеП, народные демократы НДПУ, партия "Национальное возрождение", партия "Справедливость" и Экологическая партия. Каждая выставила по кандидату в каждом избирательном округе и по сто кандидатов в составе партийного списка.

Порог прохождения в парламент на этих выборах составил 7%. Никаких данных о результатах выборов пока нет.