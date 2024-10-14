Землетрясение в Грузии затронуло Армению

В Лорийской области Армении можно было почувствовать подземные толчки, которые зафиксировали на территории Грузии. Их магнитуда эпицентре – 4 балла.

На территории Грузии случилось землетрясение. Сейсмическая активность затронула даже часть Армении, рассказали в Спасательной службе МВД республики.

Магнитуда поземных толчков составила 3,2. В эпицентре их сила достигла все 4 балла. Активность зафиксировали около 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Землетрясение можно было почувствовать в населенных пунктах Сарчапет и Норашен Лорийской области Армении.