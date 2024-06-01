Вестник Кавказа

Рахман Мустафаев принял участие в акции памяти Муслима Магомаева

Рахман Мустафаев принял участие в акции памяти Муслима Магомаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве состоялась памятная акция в честь Муслима Магомаева. В ней принял участие посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. Около памятника артисту он произнес речь.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев стал участником церемонии, посвященной памяти Муслима Магомаева. Мероприятие прошло возле памятника народному артисту около посольства АР в Москве.

Рахман Мустафаев выступил с небольшой речью. В ней он отметил, что песни Муслима Магомаева до сих пор слушают поклонники со всего мира.

«Творчество Муслима Магомаева объединят Азербайджан и Россию. Муслим Магомаев – это целая эпоха и мы гордимся нашим соотечественником»

- Рахман Мустафаев

В памятной акции также приняли участие вдова певца и народная артистка СССР Тамара Синявская, его коллеги и поклонники. К памятнику возложили венки от имени посольства АР в России, представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, президента группы компаний Crocus Group.

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