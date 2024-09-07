Вестник Кавказа

Гурзуф встретит туристов обновленным музеем Пушкина

Гурзуф встретит туристов обновленным музеем Пушкина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В крымском Гурзуфе завершилась реставрация музея великого русского поэта Александра Пушкина – вскоре музей порадует посетителей не только обновленным интерьером, но и новыми коллекциями.

В музее великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина в крымском поселке Гурзуф завершились реставрационные работы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Ремонтно-реставрационные работы завершены. Идет реэскспозиция выставочного пространства музея"

- Сергей Аксенов

Изменения претерпело не только само здание музея, но и все его коммуникации, а самое главное – руководство музея закупило новые коллекции, которые теперь займут 7 выставочных залов и будут включать в себя 15 тематических разделов, написал глава Крыма, передает "Интерфакс".

"В новую экспозицию под названием "Пушкин и Крым" войдут предметы основного и научно-вспомогательного фондов, прижизненные издания Пушкина, рукописи поэта с крымской тематикой, воспроизведенные на бумаге того времени, предметы мебели и декора XVIII-XIX веков, художественные, графические работы"

- Сергей Аксенов

Реставрацию музея Пушкина в Гурзуфе с 2022 года проводило федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой", на это было потрачено 306,9 млн рублей бюджетных средств.

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