Вестник Кавказа

Россияне активно бронируют Кубань, Крым и Абхазию на лето 2025

Лежаки на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Многие россияне начали планировать летний отдых 2025 года сразу по окончании курортного сезона 2024 года. Бесспорный лидер на сегодня - Краснодарский край.

В рамках раннего бронирования туристы уже строят планы на будущее лето, основная доля бронирований приходится на курорты Кубани.

По данным национального туроператора «Алеан», на сегодня из всех бронирований на будущее лето 74% приходится на Краснодарский край, также есть спрос на туры в Крым и Абхазию - они популярны на одном уровне, 14%. Главные курорты будущего лета на данный момент включают Анапу, Гагру и Ялту.

Многие туристы, около половины, предпочитают отдых на курортах России в формате «все включено». Таких отелей больше всего на Кубани.

За отдых летом 2025 года сейчас придется заплатить в среднем на 10-15% больше, чем за отдых в 2024 году. При этом востребованные отели «все включено» повысили цены сильнее - до 25%, передают «Известия».

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