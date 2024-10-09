Краснодарский край вошел в тройку самых популярных направлений для осеннего отдыха

Краснодарский край оказался в тройке самых популярных направлений для отдыха на осенних каникулах среди внутренних туристов.

Аналитики портала "Авито Путешествия" изучили бронирование квартир на сутки в разных регионах страны. Краснодарский край оказался в числе самых популярных направлений осенью.

Лидером рейтинга оказалась Ленинградская область. Здесь жилье забронировали 17% отдыхающих, на втором месте оказалась Московская область, а Краснодарский край занял третью строчку. Насладиться видами гор и моря планируют 12% путешественников.

Сообщается, что бронирование жилья в Краснодарском крае обойдется примерно в 4 тыс рублей в сутки. Это заметно выше стоимости аренды в большинстве других туристических регионов.

Отметим, что ранее Краснодарский край был назван в числе мест, где россияне провели бы отдых мечты. Регион вошел в пятерку самых желанных направлений у туристов.