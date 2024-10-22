Вброс бюллетеней на выборах в Грузии привел к уголовному делу

Уголовное дело заведено по факту вброса бюллетеней не выборах в Грузии. Сегодня в стране выбирают новый парламент.

Глава грузинского Центризбиркома Георгий Каландаришвили сообщил о возбуждении уголовного дела по факту вброса бюллетеней на избирательном участке в Марнеули.

Он призвал министерство как можно скорее осуществить процедуры, чтобы ЦИК предоставил обществу объективную, уточненную информацию.

Глава ЦИК также потребовал от окружной комиссии Марнеули созвать заседание, после которого должно быть принято соответствующее решение.

Позже исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что в вбросе принимал участие депутат от правящей партии.

Он подчеркнул, что это сделано специально, а депутат выполнял план оппозиционной партии "Единое национальное движение". Мдинарадзе назвал данный инцидент саботажем.

Выборы в Грузии 2024

Напомним, сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. На выборах уже проголосовали Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе.