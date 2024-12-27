Названа дата муниципальных выборов в Грузии

Муниципальные выборы в Грузии состоятся в октябре, соответствующее заявление сделали в ЦИК Грузии. В комиссии также назвали условия, при которых партии смогут принять участие в выборах.

Грузия проведет выборы в органы местного самоуправления четвертого октября текущего года, дату озвучил Центризбирком республики.

В ЦИК призвали все партии, которые хотят поучаствовать в выборах, вовремя выполнить все условия, которые полагаются по закону.

В частности, в комиссии напомнили, что если та или иная не попала в парламент и не прошла регистрацию на парламентских выборах 2024, то ей нужно будет собрать и подать в ЦИК 25 тыс подписей избирателей. Срок – до первого августа.

Напомним, муниципальные выборы в Грузии 2025 будут проходить по мажоритарной системе. Определен проходной барьер – 4%.