Запад не сможет запугать Грузию – Каладзе

Мэр Тбилиси заявил, что Запад ограничивает Грузию из-за отказа встать против России. Глава города добавил, что никто не сможет запугать страну.

Тбилисский мэр Каха Каладзе снова обвинил Запад в шантаже против Грузии из-за России.

Он напомнил из-за отказа противостоять России Запад вводит против Грузии различные ограничения. Глава напомнил, что Грузия не будет открывать "второй фронт" и втягиваться в конфликт.

Каладзе заявил, что подобные заявления слышны из кабинетов от отдельных послов. При этом руководитель города не стал называть имена и фамилии.

Политик в заключение добавил, что никто не сможет запугать Грузию.