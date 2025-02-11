Вестник Кавказа

Юг Казахстана потрясло небольшое землетрясение

Юг Казахстана потрясло небольшое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители казахстанского Жаркента в Жетысуской области на юге страны ночью ощутили подземные толчки – их эпицентр находился на границе с Китаем, магнитуда землетрясения составила 2 балла.

Юг Казахстана минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение, подземные толчки силой в 2 балла ощутили на себе жители Жаркента в Жетысуской области, сообщили в МЧС страны.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 11 марта 2025 г. в 01 час 26 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение"

- МЧС Казахстана

Очаг землетрясения находился на границе Казахстана и Китая, сообщили сейсмологи. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, добавили в МЧС.

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