Вестник Кавказа

Подземные толчки зафиксированы в Азербайджане

Подземные толчки зафиксированы в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла. Ранее в Каспийском море зафиксированы толчки, очаг находился на глубине 44 км.

Землетрясение зафиксировано в Лерикском районе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАН Азербайджана.

Подземные толчки были выявлены в 11 км к юго-западу от станции Ярдымлы, их магнитуда в эпицентре составила 4 балла, а в Лерикском и Ярдымлинском – до 3-4 баллов.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

Ранее в Центре заявили о подземных толчках в Каспийском море, магнитуда была тоже 4 балла. Очаг залегал на глубине 44 км.

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