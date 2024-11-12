Подземные толчки зафиксированы в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла. Ранее в Каспийском море зафиксированы толчки, очаг находился на глубине 44 км.

Землетрясение зафиксировано в Лерикском районе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАН Азербайджана.

Подземные толчки были выявлены в 11 км к юго-западу от станции Ярдымлы, их магнитуда в эпицентре составила 4 балла, а в Лерикском и Ярдымлинском – до 3-4 баллов.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

Ранее в Центре заявили о подземных толчках в Каспийском море, магнитуда была тоже 4 балла. Очаг залегал на глубине 44 км.