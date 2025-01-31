Вестник Кавказа

Глава МИД России встретится с генсеком ОБСЕ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Москве глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Москве встретится с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу: темой их переговоров станут работа организации и ее взаимодействие с Россией.

"В последнее время очные контакты высокого уровня с руководством ОБСЕ сводились… к кратким беседам на полях ряда министерских мероприятий, включая заседание СМИД ОБСЕ. Поэтому запланированная встреча будет посвящена обсуждению как текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенциям генерального секретаря, так и общего положения дел в ОБСЕ"

- официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Также Захарова отметила, что ОБСЕ сейчас переживает глубочайший кризис, который не позволяет ей играть значимую роль в деле обеспечения безопасности в регионе, стороны попробуют наметить новый вектор ее развития, передает ТАСС.

Напомним, экс-глава МИД Турции возглавил ОБСЕ в декабре минувшего 2024 года, сменив на посту генсека организации Хельгу Шмид. Он впервые приедет в РФ в новом статусе.

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