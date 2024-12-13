Обвинения оппозиции разоблачил отчет ОБСЕ – Тбилиси

Спикер парламента Грузии отметил важность отчета ОБСЕ по парламентским выборам в стране. Он заметил, что в документе развенчаны 5 обвинений, выдвигаемых оппозицией в Грузии.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал выпущенный накануне отчет ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии.

Выборы прошли 26 октября, при этом оппозиция не признала их результатов, объявила фальсифицированными и приступила к протестам.

"На фоне почти двухмесячной истерии радикальной оппозиции главная заслуга отчета ОБСЕ/БДИПЧ заключается в том, что он, наконец, разоблачил ложные обвинения оппозиции, с помощью которых она пыталась объявить выборы сфальсифицированными и построила свой собственный революционный сценарий"

– Папуашвили

Вот какие лживые заявления оппозиционных сил о выборах развеяны отчетом:

неоткрытые избирательные участки за рубежом

300 тыс украденных голосов

голосование одного человека по 17 раз

вмешательство Москвы в избирательный процесс в Грузии

нарушение тайны голосования из-за просвечивающей маркировки на бюллетенях.

По мнению спикера, оппозиции пора признать волю грузинского народа и отказаться от спекуляций.

"Заключение ОБСЕ/БДИПЧ является водоразделом, после которого должны прекратиться все разрушительные спекуляции относительно добросовестности выборов. Оппозиция получила ту долю власти, то количество мандатов, сколько счел нужным грузинский народ"

– Папуашвили

Пора остановить нападки на грузинскую демократию из-за рубежа и признать результаты выборов, добавил он.