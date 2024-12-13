Обвинения оппозиции разоблачил отчет ОБСЕ – Тбилиси

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал выпущенный накануне отчет ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии.
Выборы прошли 26 октября, при этом оппозиция не признала их результатов, объявила фальсифицированными и приступила к протестам.
"На фоне почти двухмесячной истерии радикальной оппозиции главная заслуга отчета ОБСЕ/БДИПЧ заключается в том, что он, наконец, разоблачил ложные обвинения оппозиции, с помощью которых она пыталась объявить выборы сфальсифицированными и построила свой собственный революционный сценарий"
– Папуашвили
Вот какие лживые заявления оппозиционных сил о выборах развеяны отчетом:
- неоткрытые избирательные участки за рубежом
- 300 тыс украденных голосов
- голосование одного человека по 17 раз
- вмешательство Москвы в избирательный процесс в Грузии
- нарушение тайны голосования из-за просвечивающей маркировки на бюллетенях.
По мнению спикера, оппозиции пора признать волю грузинского народа и отказаться от спекуляций.
"Заключение ОБСЕ/БДИПЧ является водоразделом, после которого должны прекратиться все разрушительные спекуляции относительно добросовестности выборов. Оппозиция получила ту долю власти, то количество мандатов, сколько счел нужным грузинский народ"
– Папуашвили
Пора остановить нападки на грузинскую демократию из-за рубежа и признать результаты выборов, добавил он.