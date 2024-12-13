Число пострадавших на протестах полицейских назвали в МВД Грузии

Правоохранители Грузии применяли силу на протестах только при необходимости, пояснили в МВД страны. Оппозиционеры же часто прибегали к насилию, о чем говорят данные о пострадавших сотрудника полиции.

В МВД Грузии сообщили о большом количестве пострадавших на акциях протеста сотрудников полиции, а также не согласились с обвинениями в жестоком разгоне протестов, которые были выдвинуты оппозицией. По словам пресс-службы грузинских правоохранителей, пострадал 171 сотрудник полиции.

"Хотим напомнить, что в результате насильственных действий пострадал 171 сотрудник МВД. Часть пострадавших получили различные тяжелые травмы"

– МВД Грузии

Также в ведомстве отметили, что жалобы о превышении полномочий стражами порядка рассматриваются специальной следственной службой страны.

Как отметили в МВД страны, многие участники протестов намеренно шли на силовую конфронтацию с полицией, используя камни, металлические конструкции и пиротехнику.

Правоохранители же применяли силу только в случае необходимости, когда активисты явно выходили за рамки мирного собрания, пояснили в ведомстве.