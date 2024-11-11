Глава МВД Грузии стал вице-премьером

Министр внутренних дел Грузии получил повышение после попадания в санкционные списки Запада. Гомелаури стал вице-премьером.
В Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил главу МВД Вахтанга Гомелаури вице-премьером, информирует пресс-служба правительства страны.
"Премьер-министр Грузии назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером Грузии. Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе подписал сегодня"
– заявление
Накануне глава грузинского МВД был включен в санкционные списки Вашингтона и Лондона, ранее санкции против чиновника ввели страны Балтии.
Теперь в Грузии вице-премьерами будут три министра: глава МВД, глава Минобороны, глава Минэкономики.
Санкционное давление Запада на Грузию связано с неприятием странами ЕС и США текущей политики грузинского руководства.