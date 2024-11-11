Вестник Кавказа

Глава МВД Грузии стал вице-премьером

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Министр внутренних дел Грузии получил повышение после попадания в санкционные списки Запада. Гомелаури стал вице-премьером.

В Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил главу МВД Вахтанга Гомелаури вице-премьером, информирует пресс-служба правительства страны.

"Премьер-министр Грузии назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером Грузии. Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе подписал сегодня"

– заявление

Накануне глава грузинского МВД был включен в санкционные списки Вашингтона и Лондона, ранее санкции против чиновника ввели страны Балтии.

Теперь в Грузии вице-премьерами будут три министра: глава МВД, глава Минобороны, глава Минэкономики.

Санкционное давление Запада на Грузию связано с неприятием странами ЕС и США текущей политики грузинского руководства.

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