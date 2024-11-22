Великобритания объявила санкции против МВД Грузии

Глава МВД Грузии и его подчиненные попали под санкции Великобритании. Одним из ограничений стал запрет на въезд в Соединенное Королевство

МВД Грузии попало под санкции со стороны Великобритании, согласно информации на сайте правительства Соединенного Королевства.

Под санкции Лондона попали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, руководитель Департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили и другие сотрудники правоохранительных органов Грузии. Великобритания считает их ответственными за нарушение прав человека.

Теперь им запрещены въезд в Великобританию и ведение экономической деятельности в королевстве, а также у них заморожены активы.