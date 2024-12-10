Вестник Кавказа

Никто никого не выбирал – Зурабишвили о выборах президента Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили прокомментировала результаты президентских выборов в Грузии. Действующий президент страны и один из лидеров оппозиции не признала ни итогов электорального процесса, ни сами выборы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла сомнению легитимность выборов главы государства, которые прошли сегодня в стране. По словам Зурабишвили, которая выступила перед митингующими в Тбилиси, "никто никого не выбирал".  

"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло"

– Саломе Зурабишвили

Напомним, что на сегодняшних президентских выборах главой Грузии был избран Михаил Кавелашвили. 

Оппозиция весь день проводит протестные акции перед зданием парламента страны. Некоторые оппозиционные активисты пришли на митинг с футбольными мячами, иронически намекая на футбольное прошлое Кавелашвили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1755 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Грузии назвала предстоящие выборы «пародией»

Президент Грузии назвала предстоящие выборы «пародией»

Зурабишвили лишится госохраны - решение парламента Грузии

Зурабишвили лишится госохраны - решение парламента Грузии

Что ждет Грузию со сменой президента?

Что ждет Грузию со сменой президента?

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Зурабишвили собирается сорвать выборы в Грузии – СМИ

Зурабишвили собирается сорвать выборы в Грузии – СМИ

&quot;Мечта&quot; ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

"Мечта" ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

Оппозиция в Грузии объявила о бойкоте президентских выборов

Оппозиция в Грузии объявила о бойкоте президентских выборов

Послу ЕС пришлось оправдываться за встречу с главой МИД Грузии

Послу ЕС пришлось оправдываться за встречу с главой МИД Грузии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы