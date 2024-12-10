Никто никого не выбирал – Зурабишвили о выборах президента Грузии

Саломе Зурабишвили прокомментировала результаты президентских выборов в Грузии. Действующий президент страны и один из лидеров оппозиции не признала ни итогов электорального процесса, ни сами выборы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла сомнению легитимность выборов главы государства, которые прошли сегодня в стране. По словам Зурабишвили, которая выступила перед митингующими в Тбилиси, "никто никого не выбирал".

"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло"

– Саломе Зурабишвили

Напомним, что на сегодняшних президентских выборах главой Грузии был избран Михаил Кавелашвили.

Оппозиция весь день проводит протестные акции перед зданием парламента страны. Некоторые оппозиционные активисты пришли на митинг с футбольными мячами, иронически намекая на футбольное прошлое Кавелашвили.