Жители Азербайджана отмечают "Йель чершенбеси"

Остается чуть больше недели до празднования одного из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз байрамы, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

Приходу весны в Азербайджане предшествуют четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий, и сегодня наступает третий, предпоследний перед праздником "Йель чершенбеси" – "вторник Ветра", которому предшествовали вторники Воды и Огня. Через неделю за ним последует "вторник Земли", а все они предвещают приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

"Йель чершенбеси" – очень важный вторник, ведь именно в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь, раскрывает почки на деревьях и дает дорогу весне 0 именно поэтому в селах в этот день стартует подготовка к весенне-полевым работам, передает Trend.

Связан этот день и с другими народными поверьями: в древности хозяйки именно в "Йель чершенбеси" проветривали дом и выносили проветриться постель. выбивали ковры, вытряхивали паласы. Жилье напитывали чистым воздухом, а жильцов кормили легкой, "воздушной" едой - пловом с сухофруктами на молоке.

Именно в этот день хозяйки украшают символ праздника Новруз сямяни – проросшее семя пшеницы, блюдо с которым украшают красной лентой.

А главная радость для детишек – это костры, которые вечером разгораются во всех дворах даже в столице: огонь уносит с собой все невзгоды, а еще в этот день можно от души попрыгать через костер, отдавая огню все свои беды, напасти и разочарования. После того, как костер погаснет, золу из него рассыпают по окрестностям - так по ветру рассеиваются и все невзгоды.