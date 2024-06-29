Сто тысяч человек посетили ярмарки в Ставрополе в 2024 году

Ставшие доброй традицией ярмарки выходного дня в Ставрополе, на которых все желающие могут приобрести продукты от краевых производителей, с начала года привлекли более ста тысяч покупателей.

Знаменитые ярмарки "Покупай ставропольское!" с января до настоящего времени посетили свыше 100 тыс человек, рассказали в мэрии Ставрополя.

Торговые события устраиваются каждые выходные. Сейчас в краевой столице разгар осенних ярмарок. На них представлены товары от аграриев Ставропольского края, причем со сбалансированным соотношением цена-качество: продукты высокого качества здесь продаются по вполне доступным ценам.

Глава города Иван Ульянченко рассказал подробности о ярмарках в 2024 году. По его словам, за первые 10 месяцев года было проведено 224 ярмарки. В общей сложности на них удалось продать более 420 т товаров. Жители и гости Ставрополя потратили на них 45 млн рублей.

Отметим, что на ярмарках можно купить самые разнообразные продукты. В осенний период особенно широк ассортимент овощей и фруктов. Продаются и продукты животноводства, как мясные, так и молочные продукты. Можно найти на прилавках также хлебобулочные изделия. А сладкоежек ждут разнообразные кондитерские изделия.