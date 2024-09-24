Первый выходной день в октябре ознаменуется для Ставрополя двумя ярмарками

Ставропольчан ожидают две ярмарки выходного дня в субботу. На них жители и гости города смогут стать обладателями свежих фруктов и овощей.

Две ярмарки выходного дня организуют для жителей Ставрополя 5 октября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отметили в ведомстве, торговые точки будут установлены на улицах Васильева и Орджоникидзе. Они откроются для клиентов утром.

Подчеркивается, что жители и гости краевого центра смогут уйти домой со свежими фруктами и овощами, а также хлебом молоком и другими продуктами от местных производителей.