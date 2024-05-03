В Краснодаре стартует большая "Кубанская ярмарка"

Уже в предстоящий четверг, 26 сентября, в Краснодаре на площадке "Экспоград-Юг" откроется большая "Кубанская ярмарка", свою продукцию на которую привезут больше 900 фермеров.

На этой неделе в столице Кубани стартует традиционная большая "Кубанская ярмарка", свою продукцию на которую привезут свыше 900 фермеров и сельхозпредприятий Кубани, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба администрации региона.

Аграрный форум откроется 26 сентября на краснодарской выставочной площадке "Экспоград-Юг" и продлится четыре дня, до воскресенья, 29 сентября – работать ярмарка будет с 09:00 до 18:00, передает "АиФ-Юг".

"Кубанская ярмарка" – предприятие ожидаемое и для самих аграриев, и для горожан – для представителей АПК Кубани это отличная возможность познакомиться друг с другом и расширить рынки сбыта своей продукции, а жители краевой столицы - приобрести у них экологически чистые местные продукты по ценам ниже магазинных, отметил Кондратьев.

Еще одна особенность ярмарки – здесь можно будет не только купить, но и попробовать на вкус мясо, рыбу, молоко и молочную продукцию, а также мед, овощи и выпечку, чтобы выбрать для себя лучшее из представленного на ней.

Вход в выставочный центр будет свободным.