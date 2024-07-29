В Астане сегодня открылась первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Аграрии сразу трех регионов Казахстана - Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей, представили свою продукцию на первой осенней сельскохозяйственной ярмарке, открывшейся сегодня в Астане.
"Они привезли разнообразную продукцию: гости ярмарки смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, бакалейную продукцию, а также свежие овощи и фрукты"
- заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Максат Жанабаев
Выбор продуктов на ярмарке колоссальный: это свыше 125 т мяса и мясопродуктов,22 т рыбы, 250 т овощей и фруктов, 26 т молока и молочных продуктов, мясо птицы, куриные яйца, хлебобулочные изделия и другие продукты питания, сообщили в акимате столицы, передает Sputnik Казахстан.
Особо радуют цены: все продукты местных фермеров продаются на 19-15% дешевле, чем в магазинах розничной сети, и закупиться продуктами и запастись на зиму здесь можно будет каждые выходные до 27 октября.