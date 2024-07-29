Вестник Кавказа

В Астане сегодня открылась первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка в Астане
© Фото: Акимат Астаны
Аграрии трех регионов Казахстана сегодня собрались в районе ипподрома "Казанат" в Астане, чтобы представить жителям казахстанской столицы свою сельскохозяйственную продукцию на первой осенней ярмарке.

Аграрии сразу трех регионов Казахстана - Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей, представили свою продукцию на первой осенней сельскохозяйственной ярмарке, открывшейся сегодня в Астане.

"Они привезли разнообразную продукцию: гости ярмарки смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, бакалейную продукцию, а также свежие овощи и фрукты"

- заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Максат Жанабаев

Выбор продуктов на ярмарке колоссальный: это свыше 125 т мяса и мясопродуктов,22 т рыбы, 250 т овощей и фруктов, 26 т молока и молочных продуктов, мясо птицы, куриные яйца, хлебобулочные изделия и другие продукты питания, сообщили в акимате столицы, передает Sputnik Казахстан.

Особо радуют цены: все продукты местных фермеров продаются на 19-15% дешевле, чем в магазинах розничной сети, и закупиться продуктами и запастись на зиму здесь можно будет каждые выходные до 27 октября.

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