Астана приурочила Дни культуры Ташкента к визиту президента Узбекистана

Завтра в столице Казахстана Астане стартуют Дни культуры Ташкента, которые приурочены к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева – по всему городу пройдут соревнования, презентации и концерты узбекских артистов.

Уже завтра жителей и гостей столицы Казахстана ждет два Дня культуры Ташкента, которые пройдут в самых популярных местах Астаны, сообщили в столичном акимате.

Стартуют Дни Ташкента в центральном парке казахстанской столицы – здесь пройдут яркие концертные программы, в которых примут участие известные артисты из солнечного Узбекистана. Продлятся праздники выставками национального искусства и ремесел, спортивными соревнованиями и играми – они пройдут по всем скверам и площадям Астаны, передает Sputnik Казахстан.

Одним из знаковых событий Дней культуры Ташкента станут презентации туристических возможностей двух столиц, здесь же пройдут выставки-продажи традиционных узбекских блюд, а вечером на сцене столичного Амфитеатра пройдет праздничный концерт с участием звезд узбекской эстрады.

Напомним, 7-8 августа в Астане с визитом будет находиться президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.