Китай, Россия и Казахстан стали главными партнерами Узбекистана

Казахстан и Узбекистан увеличили товарооборот, он превысил $1,5 млрд. Главными партнерами Узбекистана признаны Китай, Россия и Казахстан.

Казахстан стал одним из главных внешнеторговых партнеров Узбекистана, страна вошла в тройку основных партнеров по итогам 5 месяцев.

Как пишет пресс-служба Агентства статистики Узбекистана, с начала года объем внешней торговли Узбекистана составил $26,73 млрд - на $769,5 млн больше показателей 2023 года.

В ведомстве заявили, что основными торговыми партнерами республики являются Китай (почти 19%), Россия (около 18%), Казахстан (порядка 6%), Турция (4,5%) и Южная Корея (3,4%).

Стоит отметить, что экспорт Узбекистана в Казахстан в 2024 году составил $485,5% млн, а импорт – почти $1,1 млрд.