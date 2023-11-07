Вестник Кавказа

Китай построит автозавод в Ферганской области Узбекистана

Китай построит автозавод в Ферганской области Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Ферганской области Узбекистана заработает завод по сборке автомобилей, который построит китайская копания – он будет создаваться в три этапа и будет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год.

В Ферганской области Узбекистана будет построен завод по сборке автомобилей, который возведет китайская компания China Xiaou Group, сообщает пресс-служба хокимията области.

Общая стоимость предприятия, соглашение о строительстве которого подписали в ходе визита в Китай хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров и глава China Xiaou Group Хуан Хе, составит $1,5 млрд, передает Trend.

На первом этапе, в который будет инвестировано $50 млн,  будут построены линии сборки и покраски автомобилей, которые будут производить до 60 тыс автомобилей и электромобилей в год.

На втором и третьем этапах, в которые будет инвестировано $350 млн и $1,1 млрд соответственно, сборка в Узбекистане будет локализована, это позволит нарастить производство до 100 тыс машин в год, говорится в сообщении.

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