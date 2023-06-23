Сильное землетрясение ударило по турецкой Адане

Новое землетрясение случилось в турецкой провинции Адана. Из-за его силы населению пришлось бросить жилье и пережидать подземные толчки на улицах.

Значительное землетрясение произошло час назад в Турции, в южной провинции Адана. При магнитуде 5 оно оказалось таким сильным, что ощущалось в прилегающих к Адане провинциях.

Известно, что его очаг находился относительно глубоко – более 20 км под уровнем моря, а центральная точка располагалась в уезде Козан.

Сильные подземные толчки спровоцировали массовую панику населения, многие в спешке выбежали из зданий на улицы, опасаясь губительных разрушений, как 6 февраля 2023 года, когда из-за двух мощных землетрясений обвалились сотни домов и погибло свыше 53 тыс человек.

Тем не менее пока нет официальных данных о пострадавших либо повреждениях зданий в результате сегодняшнего землетрясения.