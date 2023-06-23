Вестник Кавказа

Сильное землетрясение ударило по турецкой Адане

Сильное землетрясение ударило по турецкой Адане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое землетрясение случилось в турецкой провинции Адана. Из-за его силы населению пришлось бросить жилье и пережидать подземные толчки на улицах.

Значительное землетрясение произошло час назад в Турции, в южной провинции Адана. При магнитуде 5 оно оказалось таким сильным, что ощущалось в прилегающих к Адане провинциях.

Известно, что его очаг находился относительно глубоко – более 20 км под уровнем моря, а центральная точка располагалась в уезде Козан.

Сильные подземные толчки спровоцировали массовую панику населения, многие в спешке выбежали из зданий на улицы, опасаясь губительных разрушений, как 6 февраля 2023 года, когда из-за двух мощных землетрясений обвалились сотни домов и погибло свыше 53 тыс человек.

Тем не менее пока нет официальных данных о пострадавших либо повреждениях зданий в результате сегодняшнего землетрясения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
4660 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Турции рухнул в воду пожарный вертолет спасателей

В Турции рухнул в воду пожарный вертолет спасателей

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

8 часовых башен времен эпохи османов в Турции

8 часовых башен времен эпохи османов в Турции

СМИ: Байрактар анонсировал проведение очередного фестиваля Teknofest

СМИ: Байрактар анонсировал проведение очередного фестиваля Teknofest

Активисты потребовали закрыть базу США в Турции

Активисты потребовали закрыть базу США в Турции

Протесты в Турции: американское консульство закрыто в Адане

Протесты в Турции: американское консульство закрыто в Адане

Юг Турции потрясло небольшое землетрясение

Юг Турции потрясло небольшое землетрясение

Землетрясение в Турции - пострадали 8 человек

Землетрясение в Турции - пострадали 8 человек

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Лесные пожары в Турции: теперь горит и провинция Адана

Лесные пожары в Турции: теперь горит и провинция Адана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы