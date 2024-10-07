Северо-восток Грузии тряхнуло дважды за утро

Два землетрясения с разницей в 5 часов произошли на северо-востоке Грузии сегодня утром. Их зафиксировали в 60 км от Тбилиси.

Северо-восток Грузии сотрясло сразу два землетрясения, рассказали в Наццентре сейсмического мониторинга.

Их обнаружили в 60 км от Тбилиси, в горах районного центра Тианети. Одни подземные толчки случились в 4 утра, их магнитуда составила 3,8 баллов, другие в 9 утра с магнитудой в 3,9 баллов.

Очаги находились на глубине от 15 до 26 км под землей.

Несмотря на то, что толчки были близки к грузинской столице, они ее не затронули. О каких-либо разрушений информации нет.